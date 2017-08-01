СБУ провела обшуки в мерії Запоріжжя. ВІДЕО
СБУ провела обшуки в мерії Запоріжжя. ВІДЕО
Представники СБУ нібито шукали у кабінетах чиновників відеокамери та інші шпигунські засоби зв’язку, які збирали інформацію про роботу мерії та передавали її на непідконтрольні Україні території.
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