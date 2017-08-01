На проспекті Миколи Бажана у Києві згорів автомобіль. ВІДЕО

На проспекті Миколи Бажана у Києві згорів автомобіль. ВІДЕО

22:45 01.08.2017

Серйозна автопожежа на проспекті Бажана у Києві. Там за кілька хвилин згоріла вантажівка.

Всю передню частину машини полум’я знищило вщент.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У сміттєпроводі одного з будинків Миколаєва знайшли мертве немовля. ВІДЕО
У сміттєпроводі одного з будинків Миколаєва знайшли мертве немовля. ВІДЕО
01.08.2017 | 23:15
На проспекті Миколи Бажана у Києві згорів автомобіль. ВІДЕО
На проспекті Миколи Бажана у Києві згорів автомобіль. ВІДЕО
01.08.2017 | 22:45
СБУ провела обшуки в мерії Запоріжжя. ВІДЕО
СБУ провела обшуки в мерії Запоріжжя. ВІДЕО
01.08.2017 | 22:15
У Запоріжжі поліцейські завадили батькам продати дитину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Запоріжжі поліцейські завадили батькам продати дитину. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
01.08.2017 | 21:45
На Донеччині молодики жорстоко побили пенсіонера. ВІДЕО
На Донеччині молодики жорстоко побили пенсіонера. ВІДЕО
01.08.2017 | 21:15
Під Києвом мікроавтобус влетів у фуру. Є загиблі. ВІДЕО
Під Києвом мікроавтобус влетів у фуру. Є загиблі. ВІДЕО
01.08.2017 | 20:45
Ініціатора кривавої стрілянини у Коростені затримали у столиці. ВІДЕО
Ініціатора кривавої стрілянини у Коростені затримали у столиці. ВІДЕО
01.08.2017 | 12:20
На Черкащині поліцейські затримали викрадачів жінки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Черкащині поліцейські затримали викрадачів жінки. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
01.08.2017 | 07:21
На Рівненщині автобус розтрощив поліцейський пост. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
На Рівненщині автобус розтрощив поліцейський пост. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
01.08.2017 | 07:00
У Харкові журналісту спалили автомобіль. ВІДЕО
У Харкові журналісту спалили автомобіль. ВІДЕО
01.08.2017 | 06:45
З полону бойовиків «ЛНР» звільнили двох українців. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
З полону бойовиків «ЛНР» звільнили двох українців. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
01.08.2017 | 06:30
До України повернуто заручників незаконних збройних формувань. ВІДЕО
До України повернуто заручників незаконних збройних формувань. ВІДЕО
01.08.2017 | 03:00
Від початку 2017 року 639 людей стали жертвами торгівлі людьми. ВІДЕО
Від початку 2017 року 639 людей стали жертвами торгівлі людьми. ВІДЕО
31.07.2017 | 23:45
Президент України Петро підписав закон про Конституційний суд. ВІДЕО
Президент України Петро підписав закон про Конституційний суд. ВІДЕО
31.07.2017 | 23:15
В Україну приходить шалена спека. ВІДЕО
В Україну приходить шалена спека. ВІДЕО
31.07.2017 | 22:45
У Києві рятувальники ліквідували пожежу на СТО. ВІДЕО
У Києві рятувальники ліквідували пожежу на СТО. ВІДЕО
31.07.2017 | 22:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.