У сміттєпроводі одного з будинків Миколаєва знайшли мертве немовля. ВІДЕО

У Миколаєві жінка-двірник прийшла прибирати у сміттєпроводі багатоповерхівки.

Утім, і поворухнутися не змогла, після того, як зазирнула всередину.

У купі бруду та сміття загорнуте у рушник лежало мертве немовля.

Телеканал ЧП.INFO