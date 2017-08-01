У сміттєпроводі одного з будинків Миколаєва знайшли мертве немовля. ВІДЕО
У сміттєпроводі одного з будинків Миколаєва знайшли мертве немовля. ВІДЕО
У Миколаєві жінка-двірник прийшла прибирати у сміттєпроводі багатоповерхівки.
Утім, і поворухнутися не змогла, після того, як зазирнула всередину.
У купі бруду та сміття загорнуте у рушник лежало мертве немовля.
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