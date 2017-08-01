У посольстві США негативно оцінили конкурc до Верховного суду. ВІДЕО
У посольстві США негативно оцінили конкурc до Верховного суду. ВІДЕО
До критики громадської ради доброчесності тепер додався ще й висновок посольства США. Він теж негативний. Оцінку результатів відбору суддів до нового Верховного суду України члени посольства виклали на своїй офіційній сторінці у Twitter.
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