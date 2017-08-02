СБУ викрила на хабарі посадовців Держагентства рибного господарства. ВІДЕО

СБУ викрила на хабарі посадовців Держагентства рибного господарства. ВІДЕО

03:00 02.08.2017

Посадовців Чорноморського басейнового управління Державного агентства рибного господарства, які регулярно отримували гроші від браконьєрів за вилов риби та рапанів у Чорному морі, викрили на Одещині співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою.

Оперативники спецслужби задокументували факти систематичного отримання хабарів чиновниками. У корупційній схемі брали участь посадовці від рядових інспекторів та т.зв. «громадських наглядачів», які безпосередньо одержували кошти, до керівників регіональних та центральних контролюючих структур. За попередніми оцінками лише від однієї комерційної структури "улов" хабарників за сезон складав близько двох мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали одного з посередників під час чергового збору данини на загальну суму сто тисяч гривень. Кількома днями раніше співробітники СБУ задокументували факт одержання ще одним посередником неправомірної вигоди у розмірі понад шістдесят тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Посередникам оголошено про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх посадовців, причетних до браконьєрського вилову риби у Чорному морі.

За матеріалами прес-центру СБУ

осадовців Чорноморського басейнового управління Державного агентства рибного господарства, які регулярно отримували гроші від браконьєрів за вилов риби та рапанів у Чорному морі, викрили на Одещині співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою.

Оперативники спецслужби задокументували факти систематичного отримання хабарів чиновниками. У корупційній схемі брали участь посадовці від рядових інспекторів та т.зв. «громадських наглядачів», які безпосередньо одержували кошти, до керівників регіональних та центральних контролюючих структур. За попередніми оцінками лише від однієї комерційної структури "улов" хабарників за сезон складав близько двох мільйонів гривень.

Правоохоронці затримали одного з посередників під час чергового збору данини на загальну суму сто тисяч гривень. Кількома днями раніше співробітники СБУ задокументували факт одержання ще одним посередником неправомірної вигоди у розмірі понад шістдесят тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Посередникам оголошено про підозру у скоєнні злочину.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх посадовців, причетних до браконьєрського вилову риби у Чорному морі.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3738#.XKjjaM7E.dpbs

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