Полоненого бойовиками журналіста може не бути серед живих – волонтери. ВІДЕО
Полоненого бойовиками журналіста може не бути серед живих – волонтери. ВІДЕО
Журналіст Станіслав Асєєв писав про повсякденне життя на Сході України. 2 червня чоловік раптово зник.
Групі зі звільнення військовополонених «Патріот» вдалося дізнатися, що журналіста Асєєва взяли у полон сепаратисти.
Три тижні тому активісти довідалися, що його жорстоко побили. А нині підозрюють, що Асєєва може не бути серед живих.
Подробиці у сюжеті.
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