Полоненого бойовиками журналіста може не бути серед живих – волонтери. ВІДЕО

Журналіст Станіслав Асєєв писав про повсякденне життя на Сході України. 2 червня чоловік раптово зник.

Групі зі звільнення військовополонених «Патріот» вдалося дізнатися, що журналіста Асєєва взяли у полон сепаратисти.

Три тижні тому активісти довідалися, що його жорстоко побили. А нині підозрюють, що Асєєва може не бути серед живих.

Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO