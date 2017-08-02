Полоненого бойовиками журналіста може не бути серед живих – волонтери. ВІДЕО

Полоненого бойовиками журналіста може не бути серед живих – волонтери. ВІДЕО

06:30 02.08.2017

Журналіст Станіслав Асєєв писав про повсякденне життя на Сході України. 2 червня чоловік раптово зник.

Групі зі звільнення військовополонених «Патріот» вдалося дізнатися, що журналіста Асєєва взяли у полон сепаратисти.

Три тижні тому активісти довідалися, що його жорстоко побили. А нині підозрюють, що Асєєва може не бути серед живих.

Подробиці у сюжеті.

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