14-річна дівчинка завадила викраденню дитини. ВІДЕО

У Сумах мало не вкрали дитину. Хлопчику всього два рочки. Малий саме був разом зі своєю тіткою, до речі, дівчина ще зовсім юна – 14 років. Вони двоє їхали вже на зустріч з мамою хлопчика.

Аж раптом сталось те, чого дівчина зовсім не очікувала. Невідома жінка схопила дитину та помчала світ за очі.

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