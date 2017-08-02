14-річна дівчинка завадила викраденню дитини. ВІДЕО
14-річна дівчинка завадила викраденню дитини. ВІДЕО
У Сумах мало не вкрали дитину. Хлопчику всього два рочки. Малий саме був разом зі своєю тіткою, до речі, дівчина ще зовсім юна – 14 років. Вони двоє їхали вже на зустріч з мамою хлопчика.
Аж раптом сталось те, чого дівчина зовсім не очікувала. Невідома жінка схопила дитину та помчала світ за очі.
Крім того, дивіться в огляді:
У Харкові рятувальники допомогли 7-ми річному хлопчику вибратись із пральної машини
У Хмельницькому небайдужий врятував потопаючого
|
02.08.2017 | 06:45
|
02.08.2017 | 06:30
|
02.08.2017 | 03:00
|
01.08.2017 | 23:45
|
01.08.2017 | 23:15
|
01.08.2017 | 22:45
|
01.08.2017 | 22:15
|
01.08.2017 | 21:45
|
01.08.2017 | 21:15
|
01.08.2017 | 20:45
|
01.08.2017 | 12:20
|
01.08.2017 | 07:21
|
01.08.2017 | 07:00
|
01.08.2017 | 06:45
|
01.08.2017 | 06:30
|
01.08.2017 | 03:00
-
- 1 з 816
- ››