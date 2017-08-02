Улюблене кафе київських водіїв знесли бульдозером. ВІДЕО
Улюблене кафе київських водіїв знесли бульдозером. ВІДЕО
Київська влада продовжує боротьбу з незаконними торгівельними закладами. Цього разу посеред ночі бульдозер проїхався по невеличкому кафе на вулиці Заболотного, що на околицях Києва.
На заваді комунальникам не стали навіть люди, які перебували у приміщені закладу. Тому троє чоловіків отримали травми.
І власник кафе, і орендар в один голос стверджують, що вони потрапили під гарячу руку комунальників не випадково.
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