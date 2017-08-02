Поліція затримала ініціатора резонансної стрілянини в Івано-Франківську. ВІДЕО
Поліція затримала ініціатора резонансної стрілянини в Івано-Франківську. ВІДЕО
Нагадаємо, 31 липня у центральній частині міста, по вулиці Шеремети, 6 в місцевого підприємця, котрий перебував власному автомобілі, було здійснено 6 пострілів з вогнепальної зброї невідомим з вікна легкового автомобіля.
Патрульні поліцейські знайшли автомобіль правопорушника. В салоні авто виявили та вилучили знаряддя злочину з набоями.
В ході проведення першочергових слідчих дій, було встановлено особу підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець тричі судимий: двічі за хуліганство та за зберігання наркотиків.
Поліція затримала підозрюваного цього ж дня, поблизу Івано-Франківська. Під час затримання він опору не чинив. З приводу вчиненого підозрюваний, 31-річний мешканець обласного центру, надав правоохоронцям визнавальні покази. Він пояснив, що хотів помститися своєму опонентові з яким поконфліктував раніше, але наміру убивати не мав, хотів лише налякати його.
Стан потерпілого, який знаходиться зараз у лікарні – важкий, але загрози його життю немає.
Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у вчиненні замаху на вбивство та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проводяться слідчі дії.
За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області
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