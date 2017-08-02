У Дніпрі ревнивець битою проломив голову супернику. ВІДЕО

У Дніпрі ревнивець битою проломив голову супернику. ВІДЕО

08:22 02.08.2017

Чоловік не зміг пробачити дружині їх розлучення.

Дізнавшись, де живе його кохана з новим співмешканцем, покинутий чоловік узяв бейсбольну биту та завітав у гості до закоханих. Зустріч закінчилась трагедією - розлючений ревнивець розбив битою чоловіку голову.

Днями, лікар міської лікарні повідомив до Новокодацького відділення поліції, що до них з приватного будинку по вул. Героїв Революції доставили чоловіка з переломом черепа.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи, яких зустріла співмешканка потерпілого чоловіка. Жінка розповіла, що до них додому прийшов її колишній чоловік та почав сварку через те, що вона пішла від нього.

«Чоловік ображав її співмешканця та погрожував навіть вбити. Згодом він пішов, але пообіцяв повернутись. Закохані навіть не підозрювали, що слова погрози стануть реальними. Ближче до ночі ревнивець повернувся із бейсбольною битою та зустрівшись на порозі будинку із своїм суперником, вдарив його по голові. Чоловік не контролював свої дії та навіть після того, як потерпілий впав на землю, продовжував бити його по голові. Вгамувався лише після того, як побачив, що чоловік лежить на землі та майже не дихає. Жінка в цей час була в хаті та боялась навіть вийти на вулицю» – розповів заступник начальника кримінальної поліції Новокодацького відділення поліції майор поліції Костянтин Турич.

Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам працівники Новокодацького відділення поліції встановили та затримали чоловіка, який підозрюється у скоєнні злочину. Ним виявися раніше судимий за вбивство 31-річний місцевий житель. Поліцейські вилучили у зловмисника бейсбольну биту, якою саме він і розбив голову потерпілому.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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