На кондитерській фабриці розповіли, чому не пустили на екскурсію дитину на візку. ВІДЕО

На своїй сторінці у фейсбук дали пояснення. Мовляв, корпорація «Рошен» проводить екскурсії для всіх охочих.

Не обмежуючи нікого, в тому числі людей із особливими потребами…

ТЕГИ: надзвичайна подія, відео новини, візок.

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