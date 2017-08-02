На кондитерській фабриці розповіли, чому не пустили на екскурсію дитину на візку. ВІДЕО
На кондитерській фабриці розповіли, чому не пустили на екскурсію дитину на візку. ВІДЕО
На своїй сторінці у фейсбук дали пояснення. Мовляв, корпорація «Рошен» проводить екскурсії для всіх охочих.
Не обмежуючи нікого, в тому числі людей із особливими потребами…
ТЕГИ: надзвичайна подія, відео новини, візок.
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