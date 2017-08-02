У Києві на перехресті сталася потрійна ДТП. ВІДЕО
У Києві на перехресті сталася потрійна ДТП. ВІДЕО
Сталася аварія вдень у Києві на перетині вулиць Васильківської та Жуковського.
Тут у халепу втрапили одразу три машини "Мітсубісі", "Деу", та "Ауді".
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