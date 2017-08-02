У Києві на перехресті сталася потрійна ДТП. ВІДЕО

У Києві на перехресті сталася потрійна ДТП. ВІДЕО

21:15 02.08.2017

Сталася аварія вдень у Києві на перетині вулиць Васильківської та Жуковського.

Тут у халепу втрапили одразу три машини "Мітсубісі", "Деу", та "Ауді".

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