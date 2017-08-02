Столичні поліцейські затримали австрійця-педофіла. ВІДЕО
Столичні поліцейські затримали австрійця-педофіла. ВІДЕО
57-ми річний чоловік ховався від кримінальної відповідальності. Та, на щастя, українські полісмени швидко з’ясували,де переховується небезпечний злочинець.
Чоловік винаймав квартиру у Києві.
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