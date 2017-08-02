У київських реабілітаційних центрах катували пацієнтів. ВІДЕО

На Київщині правоохоронці провели спецоперацію і натрапили на незаконні реабілітаційні центри, де людей лікували забороненими препаратами. У поліції кажуть, що спочатку стежили за продавцями забороненого психотропу «Сибазону». А за кілька днів вийшли одразу на чотири замасковані клініки. Одна працювала в Києві і три - в області.

В усіх, начебто, надавали допомогу алко- та наркозалежним. Але по факту – «вибивали» гроші в родичів своїх пацієнтів, а вже на місці людей катували та кололи заборонені препарати.

Телеканал ЧП.INFO