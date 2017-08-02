Українець з Бразилії віз у власному шлунку кілограм кокаїну. ВІДЕО

25-ти річний киянин помістив наркотик у презервативи, а потім їх проковтнув. Таких от доз було цілих 28. Після цього, чоловік нічого не їв і вживав спеціальні препарати, які дозволяли утримувати кокаїн у шлунку.

Телеканал ЧП.INFO