Українець з Бразилії віз у власному шлунку кілограм кокаїну. ВІДЕО
Українець з Бразилії віз у власному шлунку кілограм кокаїну. ВІДЕО
25-ти річний киянин помістив наркотик у презервативи, а потім їх проковтнув. Таких от доз було цілих 28. Після цього, чоловік нічого не їв і вживав спеціальні препарати, які дозволяли утримувати кокаїн у шлунку.
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