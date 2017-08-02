На Дніпропетровщині на чималому хабарі затримали поліцейських. ВІДЕО

На Дніпропетровщині у руки співробітників СБУ попались на хабарі двоє працівників карного розшуку. Вони вимагали гроші у місцевої жительки. Просили 2 тисячі доларів, а за це пообіцяли працювати краще над пошуком її автомобіля, який викрали напередодні.

І не лише це. Також в огляді корупційних злочинів дивіться:

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Телеканал ЧП.INFO