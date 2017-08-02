Викрадення дітей в Україні. Що потрібно знати батькам. ВІДЕО

Викрадення дітей в Україні. Що потрібно знати батькам. ВІДЕО

23:45 02.08.2017

Незнайома людина втерлася у довіру дитини: заманила цукерками, іграшками, домашніми тваринами, запропонувала прокататись у авто.

Про викрадення дітей у нашій державі знову заговорили через гучний випадок, що стався у центрі міста Суми. Тітка гуляла з дворічним хлопчиком, аж раптом, його схопила якась жінка та почала тікати.

Виявилося, що затримана жебрачка. Маленьку дитину хотіла примусити збирати гроші на вулиці. Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба каже, що нині в Україні жебракування - одна з розповсюджених причин викрадення дітей.

Подробиці у сюжеті.

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