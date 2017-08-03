На Волині СБУ вилучила незаконно видобутого бурштину на мільйон гр. ВІДЕО

Групу осіб, що займалася незаконною скупкою та обробкою бурштину з подальшою його контрабандою до країн ЄС викрила на Волині Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Під час санкціонованих обшуків у приватних і складських приміщеннях на території Володимир-Волинського та Іваничівського районів області правоохоронці вилучили майже 40 кг бурштину різних фракцій, готові вироби із «сонячного каменю», мотопомпу, кілька одиниць незареєстрованої гладкоствольної та нарізної зброї, прилад нічного бачення, 20 тисяч доларів та майже чотири тисячі євро, а також чорнові записи незаконної діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 198 Кримінального кодексу України.

Зі скупниками бурштину працюють слідчі. Після завершення процесуальних дій планується, що їм буде оголошено про підозру за низкою статей ККУ.

За матеріалами прес-центру СБУ