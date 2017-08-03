На Дніпропетровщині СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції. ВІДЕО

На Дніпропетровщині СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції. ВІДЕО

02:00 03.08.2017

Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на хабарі начальника одного з відділів управління карного розшуку обласного управління поліції.

Правоохоронці задокументували, що начальник спільно зі старшим оперуповноваженим  вимагали дві тисячі доларів у місцевої мешканки. У таку суму поліцейські оцінили здійснення заходів із розшуку вкраденого у жінки автомобіля.

Оперативники спецслужби затримали начальника відділу в одному зі спальних районів Дніпра під час отримання всієї суми хабара.  Старшого оперуповноваженого правоохоронці «взяли» на робочому місці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники СБ України спільно з військовою прокуратурою та внутрішньою безпекою Нацполіції викрили на хабарі начальника одного з відділів управління карного розшуку обласного управління поліції.

Правоохоронці задокументували, що начальник спільно зі старшим оперуповноваженим  вимагали дві тисячі доларів у місцевої мешканки. У таку суму поліцейські оцінили здійснення заходів із розшуку вкраденого у жінки автомобіля.

Оперативники спецслужби затримали начальника відділу в одному зі спальних районів Дніпра під час отримання всієї суми хабара.  Старшого оперуповноваженого правоохоронці «взяли» на робочому місці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3744#.JjOz534Q.dpbs

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Дніпропетровщині СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції. ВІДЕО
На Дніпропетровщині СБУ затримала на хабарі начальника відділу поліції. ВІДЕО
03.08.2017 | 02:00
На Житомирщині СБУ звинуватила журналіста у державній зраді. ВІДЕО
На Житомирщині СБУ звинуватила журналіста у державній зраді. ВІДЕО
03.08.2017 | 00:18
Викрадення дітей в Україні. Що потрібно знати батькам. ВІДЕО
Викрадення дітей в Україні. Що потрібно знати батькам. ВІДЕО
02.08.2017 | 23:45
На Дніпропетровщині на чималому хабарі затримали поліцейських. ВІДЕО
На Дніпропетровщині на чималому хабарі затримали поліцейських. ВІДЕО
02.08.2017 | 23:15
Українець з Бразилії віз у власному шлунку кілограм кокаїну. ВІДЕО
Українець з Бразилії віз у власному шлунку кілограм кокаїну. ВІДЕО
02.08.2017 | 22:45
У київських реабілітаційних центрах катували пацієнтів. ВІДЕО
У київських реабілітаційних центрах катували пацієнтів. ВІДЕО
02.08.2017 | 22:15
Столичні поліцейські затримали австрійця-педофіла. ВІДЕО
Столичні поліцейські затримали австрійця-педофіла. ВІДЕО
02.08.2017 | 21:45
У Києві на перехресті сталася потрійна ДТП. ВІДЕО
У Києві на перехресті сталася потрійна ДТП. ВІДЕО
02.08.2017 | 21:15
На кондитерській фабриці розповіли, чому не пустили на екскурсію дитину на візку. ВІДЕО
На кондитерській фабриці розповіли, чому не пустили на екскурсію дитину на візку. ВІДЕО
02.08.2017 | 20:45
У Дніпрі ревнивець битою проломив голову супернику. ВІДЕО
У Дніпрі ревнивець битою проломив голову супернику. ВІДЕО
02.08.2017 | 08:22
Поліція затримала ініціатора резонансної стрілянини в Івано-Франківську. ВІДЕО
Поліція затримала ініціатора резонансної стрілянини в Івано-Франківську. ВІДЕО
02.08.2017 | 07:45
Улюблене кафе київських водіїв знесли бульдозером. ВІДЕО
Улюблене кафе київських водіїв знесли бульдозером. ВІДЕО
02.08.2017 | 07:30
14-річна дівчинка завадила викраденню дитини. ВІДЕО
14-річна дівчинка завадила викраденню дитини. ВІДЕО
02.08.2017 | 06:45
Полоненого бойовиками журналіста може не бути серед живих – волонтери. ВІДЕО
Полоненого бойовиками журналіста може не бути серед живих – волонтери. ВІДЕО
02.08.2017 | 06:30
СБУ викрила на хабарі посадовців Держагентства рибного господарства. ВІДЕО
СБУ викрила на хабарі посадовців Держагентства рибного господарства. ВІДЕО
02.08.2017 | 03:00
У посольстві США негативно оцінили конкурc до Верховного суду. ВІДЕО
У посольстві США негативно оцінили конкурc до Верховного суду. ВІДЕО
01.08.2017 | 23:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.