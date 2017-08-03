Президент обіцяє виправити ситуацію з виборами Омбудсмена. ВІДЕО

Президент обіцяє виправити ситуацію з виборами Омбудсмена. ВІДЕО

06:30 03.08.2017

Президент України обіцяє дослухатися до заяви правозахисників і таки зробити голосування за Уповноваженого з прав людини таємним.

Найближчим часом Петро Порошенко має внести на розгляд Парламенту свої пропозиції до зміни законів України «Про вибори Уповноваженого» та «Регламент Верховної Ради».

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