Президент обіцяє виправити ситуацію з виборами Омбудсмена. ВІДЕО
Президент обіцяє виправити ситуацію з виборами Омбудсмена. ВІДЕО
Президент України обіцяє дослухатися до заяви правозахисників і таки зробити голосування за Уповноваженого з прав людини таємним.
Найближчим часом Петро Порошенко має внести на розгляд Парламенту свої пропозиції до зміни законів України «Про вибори Уповноваженого» та «Регламент Верховної Ради».
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