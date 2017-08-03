На Житомирщині СБУ звинуватила журналіста у державній зраді. ВІДЕО

Журналіста з Житомирщини підозрюють у державній зраді! За інформацією Служби безпеки України, міжнародне інформагентство «Росія сьогодні» прямо з Москви йому перераховувало гроші.

Блогер-журналіст, на замовлення Кремля, писав та поширював антиукраїнські матеріали в Інтернеті. Експерти довели – його статті шкодять інформаційній безпеці нашої держави.

Телеканал ЧП.INFO