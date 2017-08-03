На Житомирщині СБУ звинуватила журналіста у державній зраді. ВІДЕО
На Житомирщині СБУ звинуватила журналіста у державній зраді. ВІДЕО
Журналіста з Житомирщини підозрюють у державній зраді! За інформацією Служби безпеки України, міжнародне інформагентство «Росія сьогодні» прямо з Москви йому перераховувало гроші.
Блогер-журналіст, на замовлення Кремля, писав та поширював антиукраїнські матеріали в Інтернеті. Експерти довели – його статті шкодять інформаційній безпеці нашої держави.
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