В Івано-Франківську чоловік стріляв у бізнесмена. Нові деталі. ВІДЕО

Стрілянина посеред білого дня у центрі Івана-Франківська. Невідомий відкрив вогонь, стріляв у місцевого підприємця.

Чоловіка забрали до лікарні, його прооперували.

На щастя, постраждалий вижив, зараз його стан стабільний.

Телеканал ЧП.INFO