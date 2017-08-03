В Івано-Франківську чоловік стріляв у бізнесмена. Нові деталі. ВІДЕО
В Івано-Франківську чоловік стріляв у бізнесмена. Нові деталі. ВІДЕО
Стрілянина посеред білого дня у центрі Івана-Франківська. Невідомий відкрив вогонь, стріляв у місцевого підприємця.
Чоловіка забрали до лікарні, його прооперували.
На щастя, постраждалий вижив, зараз його стан стабільний.
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