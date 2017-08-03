Експерти розповіли, що загрожує іноземним захисникам України. ВІДЕО

З перших днів військовий конфлікт на Донбасі став темою номер один не лише в українських ЗМІ, а й набув широкого розголосу за межами України.

Тому із самого початку протистояння в Україну приїхало чимало іноземців, які були готові взяти у руки зброю і захищати Україну.

При цьому, за словами експертів, ці люди здебільшого відстоювали ідею цілісності України, хотіли воювати через особисті переконання, адже гроші їм ніхто не пропонував.

Тепер уже на четвертому році АТО деякі іноземці встигли навіть військові контракти підписати із збройними силами України, але фахівці кажуть, це їх аж ніяк не захищає у себе на батьківщині.

Адже в багатьох країнах участь у військових діях на боці чужої країни карається законом.

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Телеканал ЧП.INFO