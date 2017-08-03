У Києві затримано іноземця, який зарізав чоловіка та поранив жінку. ВІДЕО
У Києві затримано іноземця, який зарізав чоловіка та поранив жінку. ВІДЕО
Вночі до чергової частини Подільського управління поліції від адміністратора готелю надійшло повідомлення про те, що у номері виявлено чоловіка із ознаками насильницької смерті. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та прибули оперативники, які працювали неподалік у рамках операції «Мігрант».
Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, на місці правоохоронці виявили тіло 61-річного уродженця Луганської області, у якого на тілі експерти нарахували десять ножових поранень шиї, голови та грудної клітини. У сусідній кімнаті поліцейські знайшли жінку у непритомному стані із ножовими пораненнями обличчя та голови. Потерпілу негайно доставили до лікарні.
- У ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники карного розшуку встановили особу і місцезнаходження 36-річного чоловіка громадянина іншої держави та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Затриманий обґрунтовано підозрюється у скоєних злочинах відносно мешканців готелю. При спілкуванні він підтвердив, що із потерпілими він вживав алкоголь, між ними виник конфлікт, в результаті якого він наніс опонентам удари ножем та втік», - додав Владислав Іщенко.
За даним фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють обставини злочину та вирішують питання про обрання міри запобіжного заходу. Іноземцю загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві
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