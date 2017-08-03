Педофіл-іноземець даремно намагався знайти притулок в Україні. ВІДЕО

У Києві поліцейські затримали австрійця-педофіла.

Австрієць, який перебуває у міжнародному розшуку за розбещення неповнолітніх, втік до України. Тут 57-ми річний чоловік ховався від кримінальної відповідальності. Та, на щастя, українські полісмени швидко з’ясували,де переховується небезпечний злочинець. Чоловік винаймав квартиру у Києві. Там його і затримали поліцейські.

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Телеканал ЧП.INFO