У Києві під час ліквідації пожежі у квартирі знайшли тіло вбитої жінки. ВІДЕО

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Маршала Рокосовського горить квартира. На момент прибуття слідчо-оперативної групи пожежна бригада ліквідувала загоряння, а лікарі «швидкої» констатували смерть 87-річної власниці квартири.

При спілкуванні із сусідами правоохоронці з’ясували, що пенсіонерка мешкала у квартирі сама, а протягом останніх трьох днів її ніхто не бачив.

Під час попереднього огляду поліцейські виявили у потерпілої травму голови. Судово-медична експертиза підтвердила насильницький характер смерті.

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до п’ятнадцятим років тюремного ув’язнення.

Наразі оперативно-розшукові та слідчі заходи правоохоронців спрямовані на затримання осіб, причетних до скоєння злочину. Також встановлюється причина виникнення пожежі у квартирі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві