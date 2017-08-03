У Києві під час ліквідації пожежі у квартирі знайшли тіло вбитої жінки. ВІДЕО
У Києві під час ліквідації пожежі у квартирі знайшли тіло вбитої жінки. ВІДЕО
До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Маршала Рокосовського горить квартира. На момент прибуття слідчо-оперативної групи пожежна бригада ліквідувала загоряння, а лікарі «швидкої» констатували смерть 87-річної власниці квартири.
При спілкуванні із сусідами правоохоронці з’ясували, що пенсіонерка мешкала у квартирі сама, а протягом останніх трьох днів її ніхто не бачив.
Під час попереднього огляду поліцейські виявили у потерпілої травму голови. Судово-медична експертиза підтвердила насильницький характер смерті.
За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до п’ятнадцятим років тюремного ув’язнення.
Наразі оперативно-розшукові та слідчі заходи правоохоронців спрямовані на затримання осіб, причетних до скоєння злочину. Також встановлюється причина виникнення пожежі у квартирі.
За матеріалами ВК ГУНП у Києві
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