Вінницька поліція затримала злодіїв, які кинули вибуховий пакет у магазин. ВІДЕО

Вінницька поліція затримала злодіїв, які кинули вибуховий пакет у магазин. ВІДЕО

13:42 03.08.2017

Оперативники поліції Вінниччини затримали двох чоловіків, яких розшукували протягом місяця за підозрою у вчиненні хуліганства.

Місяць тому у м. Вінниці на вулиці Стуса двоє невідомих, які пересувались на мотоциклі «Сузукі», кинули вибуховий пакет в приміщення магазину одягу. Мотиви вчинення злочину наразі встановлює  слідство. 

 

Як розповів начальник Головного управління Нацполіції Вінниччини Юрій Педос, відстеживши напрямок руху зловмисників, які тікали з місця вчинення злочину на мотоциклі, провівши слідчі та розшукові заходи, працівники карного розшуку встановили зловмисників. 1 серпня  вони були затримані. Правопорушниками виявилися безробітні жмеринчани віком 21 та 22 років.

Слідством попередньо встановлено, що один з правопорушників з газового балончика бризнув продавцю в обличчя, коли вона ранком відчинила двері магазину, а інший кинув у приміщення пластмасову пляшку, наповнену вибуховою речовиною. Мотиви вчинення правопорушення з’ясовуються.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого).

Наразі вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікам загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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