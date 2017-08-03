СБУ затримала двох інформаторів «ДНР» у зоні проведення АТО. ВІДЕО

СБУ затримала двох інформаторів «ДНР» у зоні проведення АТО. ВІДЕО

21:30 03.08.2017

Співробітники Служби безпеки України припинили у районі проведення антитерористичної операції діяльність інформаторської мережі одного із незаконних збройних формувань так званої «ДНР».

Правоохоронці встановили, що двоє вимушених переселенців з тимчасово окупованих терористами територій «працювали» на знайомого бойовика терористичної організації «ДНР».

Чоловік та жінка передавали бойовикам інформацію для підготовки диверсій проти сил антитерористичної операції на території Бахмутського та Слов’янського районів Донеччини. Зловмисники, зокрема інформували терористів про  переміщення та місця дислокації військової техніки і особового складу підрозділів Збройних сил України.

Затриманим оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ

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