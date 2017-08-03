У Києві після ДТП на перехресті перекинулася машина. ВІДЕО
У Києві після ДТП на перехресті перекинулася машина. ВІДЕО
Чергова аварія на перехресті сталася у Києві. Цього разу на розі вулиць Оленівської на Набережно-Лугової.
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