У Києві після ДТП на перехресті перекинулася машина. ВІДЕО

У Києві після ДТП на перехресті перекинулася машина. ВІДЕО

20:45 03.08.2017

Чергова аварія на перехресті сталася у Києві. Цього разу на розі вулиць Оленівської на Набережно-Лугової.

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