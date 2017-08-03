Жителі будинків, що лишились без електроенергії, розблокували Харківське шосе.ВІДЕО

Чотири дні без світла та води в квартирах змусили мешканців будинків на Харківському шосе вийти на вулицю. Але це не просто мітинг – люди перекрили рух транспорту. Ще 2 серпня близько сьомої вечора заблокували проїжджу частину.

Від місцевої влади, здавалося, що лунають лише обіцянки. Та близько третьої дня світло з’явилося.

Відтак і акція протесту завершилась. Нині рух машин на Харківському шосе відновлено.

Телеканал ЧП.INFO