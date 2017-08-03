У Києві чоловіка підозрюють у двох тяжких злочинах. ВІДЕО

Він зупинився в готелі, де згодом сталось страшне. Полісменам розповіли, що в одному з номерів лежить непритомна людина.

Як з’ясувалось згодом, 60-річний чоловік мертвий, загинув від десяти ударів ножем.

Телеканал ЧП.INFO