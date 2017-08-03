У Києві чоловіка підозрюють у двох тяжких злочинах. ВІДЕО
У Києві чоловіка підозрюють у двох тяжких злочинах. ВІДЕО
Він зупинився в готелі, де згодом сталось страшне. Полісменам розповіли, що в одному з номерів лежить непритомна людина.
Як з’ясувалось згодом, 60-річний чоловік мертвий, загинув від десяти ударів ножем.
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