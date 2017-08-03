У Києві при загадкових обставинах загинула пенсіонерка. ВІДЕО

Все заплутано: в квартирі жінки сталася пожежа. В двір з’їхалися і рятувальники, і медики, і правоохоронці. Коли бійці ДСНС полум’я загасили, медики підсумували, що старенька вже не жива. Одразу можна подумати – полум’я і дим не залишили жінці шансу.

Однак як з’ясувалося жінка була мертва до початку пожежі.

Телеканал ЧП.INFO