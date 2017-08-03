В Івано-Франківську жінка повідомила про вбивство свого чоловіка. ВІДЕО

До відділку поліції зателефонувала жінка й зізналась – вбила власного чоловіка, тіло його розчленувала та викинула на смітник. Патрульні негайно виїхали на місце. Однак, злочин, розповідають, жінка нафантазувала.

Після тривалих переговорів з 45-ти річною жінкою, патрульні запідозрили – у неї проблеми з психікою.

Телеканал ЧП.INFO