В Україні через спеку померли дві людини. ВІДЕО
В Україні через спеку померли дві людини. ВІДЕО
Не витримало серце 60-річного чоловіка у Львові і 60-річної жінки з Луцька. Лікарі не виключають – що все через надмірно високі температури.
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