В Україні за півроку в аваріях загинули понад тисячу людей. ВІДЕО
В Україні за півроку в аваріях загинули понад тисячу людей. ВІДЕО
У поліції кажуть, чи не головні винуватці – п’яні за кермом. Лише за 7 місяців 2017-го на не тверезих водіїв патрульні склали 40 тисяч протоколів
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