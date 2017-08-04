Київські поліцейські розшукують батьків покинутої дитини. ВІДЕО
Київські поліцейські розшукують батьків покинутої дитини. ВІДЕО
Покинуту дитину знайшли на вулиці Білецькій у Подільському районі столиці.
Доглянутий хлопчик сидів у візочку, поряд лежав пакет з іграшками.
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