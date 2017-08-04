У Вікторівському психоневрологічному інтернаті людей тримають у клітці. ВІДЕО
У Вікторівському психоневрологічному інтернаті людей тримають у клітці. ВІДЕО
У Вікторівському психоневрологічному інтернаті що на Черкащині людей тримають у клітці.
Держать мов за гратами мешканців інтернату нібито під час загострення хвороби, аби хворий, який поводить себе надто збуджено, заспокоївся.
А ще мешканці інтернату змушені спати на зношених, старих матрацах, одягати й ходити у рваних речах.
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