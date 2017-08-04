У Вікторівському психоневрологічному інтернаті людей тримають у клітці. ВІДЕО

У Вікторівському психоневрологічному інтернаті що на Черкащині людей тримають у клітці.

Держать мов за гратами мешканців інтернату нібито під час загострення хвороби, аби хворий, який поводить себе надто збуджено, заспокоївся.

А ще мешканці інтернату змушені спати на зношених, старих матрацах, одягати й ходити у рваних речах.

Телеканал ЧП.INFO