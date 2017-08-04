У Вікторівському психоневрологічному інтернаті людей тримають у клітці. ВІДЕО

У Вікторівському психоневрологічному інтернаті людей тримають у клітці. ВІДЕО

06:45 04.08.2017

У Вікторівському психоневрологічному інтернаті що на Черкащині людей тримають у клітці.

Держать мов за гратами мешканців інтернату нібито під час загострення хвороби, аби хворий, який поводить себе надто збуджено, заспокоївся.

А ще мешканці інтернату змушені спати на зношених, старих матрацах, одягати й ходити у рваних речах.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Львівщині поліція викрила чергову підпільну гуральню. ВІДЕО
На Львівщині поліція викрила чергову підпільну гуральню. ВІДЕО
04.08.2017 | 07:20
У мережі з’явилося відео жорсткого затримання поліцією водія. ВІДЕО
У мережі з’явилося відео жорсткого затримання поліцією водія. ВІДЕО
04.08.2017 | 07:00
У Вікторівському психоневрологічному інтернаті людей тримають у клітці. ВІДЕО
У Вікторівському психоневрологічному інтернаті людей тримають у клітці. ВІДЕО
04.08.2017 | 06:45
Київські поліцейські розшукують батьків покинутої дитини. ВІДЕО
Київські поліцейські розшукують батьків покинутої дитини. ВІДЕО
04.08.2017 | 06:30
В Україні за півроку в аваріях загинули понад тисячу людей. ВІДЕО
В Україні за півроку в аваріях загинули понад тисячу людей. ВІДЕО
03.08.2017 | 23:45
В Україні через спеку померли дві людини. ВІДЕО
В Україні через спеку померли дві людини. ВІДЕО
03.08.2017 | 23:15
В Івано-Франківську жінка повідомила про вбивство свого чоловіка. ВІДЕО
В Івано-Франківську жінка повідомила про вбивство свого чоловіка. ВІДЕО
03.08.2017 | 22:45
У Києві при загадкових обставинах загинула пенсіонерка. ВІДЕО
У Києві при загадкових обставинах загинула пенсіонерка. ВІДЕО
03.08.2017 | 22:15
У Києві чоловіка підозрюють у двох тяжких злочинах. ВІДЕО
У Києві чоловіка підозрюють у двох тяжких злочинах. ВІДЕО
03.08.2017 | 21:45
СБУ затримала двох інформаторів «ДНР» у зоні проведення АТО. ВІДЕО
СБУ затримала двох інформаторів «ДНР» у зоні проведення АТО. ВІДЕО
03.08.2017 | 21:30
Жителі будинків, що лишились без електроенергії, розблокували Харківське шосе.ВІДЕО
Жителі будинків, що лишились без електроенергії, розблокували Харківське шосе.ВІДЕО
03.08.2017 | 21:15
У Києві після ДТП на перехресті перекинулася машина. ВІДЕО
У Києві після ДТП на перехресті перекинулася машина. ВІДЕО
03.08.2017 | 20:45
Вінницька поліція затримала злодіїв, які кинули вибуховий пакет у магазин. ВІДЕО
Вінницька поліція затримала злодіїв, які кинули вибуховий пакет у магазин. ВІДЕО
03.08.2017 | 13:42
У Києві під час ліквідації пожежі у квартирі знайшли тіло вбитої жінки. ВІДЕО
У Києві під час ліквідації пожежі у квартирі знайшли тіло вбитої жінки. ВІДЕО
03.08.2017 | 12:20
Педофіл-іноземець даремно намагався знайти притулок в Україні. ВІДЕО
Педофіл-іноземець даремно намагався знайти притулок в Україні. ВІДЕО
03.08.2017 | 11:01
У Києві затримано іноземця, який зарізав чоловіка та поранив жінку. ВІДЕО
У Києві затримано іноземця, який зарізав чоловіка та поранив жінку. ВІДЕО
03.08.2017 | 07:20

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Україна різна і українці різні. І у нашому розмаїтті - наша сила!
25.07.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Вбивство у Дніпрі: Україна перетворюється на Дикий Захід
25.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Через війну з РФ вступ до НАТО - не близька перспектива
07.07.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.