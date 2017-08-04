У мережі з’явилося відео жорсткого затримання поліцією водія. ВІДЕО

Діма Крищук з Луцька на своїй сторінці у «Facebook» опублікував відео. Показав, як патрульні поліцейські впродовж кількох хвилин ніяк не могли приборкати кермувальника. Хотіли на нього вдягти кайданки, бо той зробив їм зауваження.

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