На Львівщині поліція викрила чергову підпільну гуральню. ВІДЕО

Полісмени дізнались – у Львівській області працюють підпільні цехи з виробництва фальсифікованої горілки. І дійсно, міні-заводи були у Львівській, Закарпатській, Тернопільській областях.

І не лише це в огляді надзвичайних подій …

У Києві загинула пенсіонерка

У Києві чоловік підозрюється у вбивстві

Телеканал ЧП.INFO