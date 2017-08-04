На Львівщині поліція викрила чергову підпільну гуральню. ВІДЕО
На Львівщині поліція викрила чергову підпільну гуральню. ВІДЕО
Полісмени дізнались – у Львівській області працюють підпільні цехи з виробництва фальсифікованої горілки. І дійсно, міні-заводи були у Львівській, Закарпатській, Тернопільській областях.
І не лише це в огляді надзвичайних подій …
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