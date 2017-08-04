На Рівненщині засуджено чоловіка, який заколов вилами односельця. ВІДЕО

Нагадаємо, четвертого квітня цьогоріч до 23-річного жителя села Городок завітав 42-річний знайомий бабусі.

Зі слів очевидців події, він був напідпитку. Конфлікт між чоловіками розпочався ще по обіді та увесь день спілкування між ними було напружене.

Близько 17 години, під час посадки картоплі, коли старший чоловік почав провокувати бійку, молодик, який теж був напідпитку, вхопив вила з підводи та встромив тому в груди. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

За фактом умисного вбивства слідчими було розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні злочину та обрали міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

У рамках кримінального провадження слідчі зібрали всі необхідні докази для доведення вини молодика та справу скерували до суду.

При призначенні покарання суд обтяжуючою обставиною визнав вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння, а пом’якшуючими — щире каяття, активне сприяння розкриттю та розслідуванню злочину. Відповідно до вироку Рівненського районного суду підозрюваному в умисному вбивстві призначили покарання у виді семи років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області