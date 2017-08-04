СБУ затримала організаторів диверсії в Одесі. ВІДЕО
СБУ затримала організаторів диверсії в Одесі. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією затримали організаторів та учасників терористичного акту в Одесі.
24 липня у центрі міста невідомі підірвали легковик, у якому, за попередніми даними експертизи, було закладено шістсот грамів вибухівки у тротиловому еквіваленті.
Того ж дня правоохоронці затримали у районі проведення антитерористичної операції, поблизу лінії розмежування, виконавця теракту – вимушеного переселенця з тимчасово окупованої території Донеччини. У ході проведення спецоперації, через кілька годин співробітники спецслужби «взяли» в Одесі його спільника, який також «переховувався» під виглядом біженця з так званої «ДНР».
Співробітники СБ України встановили, що затримані входили до законспірованої групи, організованої кураторами з РФ, для дестабілізації ситуації на Півдні України. Навчання, інструктаж та передача «гонорару» відбувались на території Росії.
Правоохоронці задокументували контакти зловмисників з кураторами, у тому числі за допомогою кодованих каналів зв’язку.У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України, обом затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією затримали організаторів та учасників терористичного акту в Одесі.
24 липня у центрі міста невідомі підірвали легковик, у якому, за попередніми даними експертизи, було закладено шістсот грамів вибухівки у тротиловому еквіваленті.
Того ж дня правоохоронці затримали у районі проведення антитерористичної операції, поблизу лінії розмежування, виконавця теракту – вимушеного переселенця з тимчасово окупованої території Донеччини. У ході проведення спецоперації, через кілька годин співробітники спецслужби «взяли» в Одесі його спільника, який також «переховувався» під виглядом біженця з так званої «ДНР».
Співробітники СБ України встановили, що затримані входили до законспірованої групи, організованої кураторами з РФ, для дестабілізації ситуації на Півдні України. Навчання, інструктаж та передача «гонорару» відбувались на території Росії.
Правоохоронці задокументували контакти зловмисників з кураторами, у тому числі за допомогою кодованих каналів зв’язку.
У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України, обом затриманим повідомлено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3748#.kOe66iAA.dpbs
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