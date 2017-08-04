У Вінниці поліцейські затримали банду квартирних крадіїв. ВІДЕО

Вночі 04 серпня оперативники Вінницького відділу поліції затримали чотирьох зловмисників за підозрою у вчиненні квартирних крадіжок. Троє з них – громадяни Грузії. У підозрюваних оперативники вилучили ювелірні вироби, які вони викрали з двох квартир вінничан на вулиці Андрія Первозванного.



В рамках проведення операції «Мігрант» оперативники поліції м. Вінниці затримали злочинну групу, яка обкрадала квартири вінничан. Зловмисників поліцейські затримали в дворі багатоповерхівки після вчинення двох злочинів. Вони намагалися сісти в автомобіль. У затриманих вилучили викрадені ювелірні прикраси, фотоапарат, відмички та рукавиці.

Як розповів начальник Головного управляння Нацполіції Вінниччини Юрій Педос, затриманими виявилися троє громадян Грузії та один вінничанин. Зловмисники ретельно готувалися до злочинів. Кілька днів стежили за квартирами, де в вечірній час не горіло світло. Ставили на замках вхідних дверей мітки, аби у такий спосіб відстежити, чи не з’являлися господарі. Один з затриманих – раніше судимий.

Зловмисники пересувались на автомобілі «Опель» з іноземною реєстрацією.

Наразі поліція перевіряє причетність затриманих до вчинення аналогічних злочинів на території Вінниці та інших регіонів.

Слідчим відділом поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 (крадіжка, поєднана з проникненням у житло). За такі злочини передбачено покарання до 6 років ув’язнення.

Зараз затримані знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Наразі вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області