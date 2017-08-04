На Луганщині СБУ затримала бойовика так званої "ЛНР". ВІДЕО

На Луганщині СБУ затримала бойовика так званої "ЛНР". ВІДЕО

19:00 04.08.2017

На Луганщині співробітники Служби безпеки України затримали бойовика одного з незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР».

Правоохоронці виявили мешканця Луганська в одному із прилеглих до лінії зіткнення селищ Новоайдарського району, де він переховувався після втечі зі свого терористичного угруповання.

Співробітники спецслужби встановили, що затриманий бойовик не витримав систематичних знущань від ватажків бандформування, які напідпитку застосовували насильство до підлеглих. Проте, чоловік з 2014 року перебував у складі незаконних збройних формувань та брав активну участь у бойових зіткненнях з силами антитерористичної операції.

Оперативники СБ України вилучили у бойовика документи, які підтверджують його приналежність до терористичних бандформувань так званої «ЛНР».

Затриманому оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.   

За матеріалами прес-центру СБУ

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