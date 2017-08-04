На Донеччині СБУ затримала контрабандистів тютюну та алкоголю до зони АТО. ВІДЕО

Злочину діяльність організованого угрупування, яке налагодило масове виробництво та реалізацію контрафактного алкоголю і цигарок, припинили на Донеччині співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою.

Контрафактна продукція, частина з якої надходила з тимчасово окупованих територій, транспортувалась зловмисниками до району АТО та продавалася з підробленими акцизними марками або без них оптовим та роздрібним торгівцям.

Співробітники спецслужби провели низку санкціонованих обшуків за місцем зберігання контрафактної продукції. Правоохоронці вилучили понад 144 тисячі пляшок алкоголю, 650 літрів спиртової суміші та сім тисяч пачок цигарок без акцизних марок, а також три одиниці вогнепальної зброї з набоями.

Загальна сума вилученої продукції становить понад 10 мільйонів гривень.

Відкрито кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ