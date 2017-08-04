На Черкащині вантажівка перекинулась на залізничному переїзді . ВІДЕО
На Черкащині вантажівка перекинулась на залізничному переїзді . ВІДЕО
Об 11:40 на залізничному переїзді 860 км Одеської залізниці, внаслідок відмови гальм, перекинувся вантажний автомобіль ГАЗ-3309, що перевозив ріпак.
Внаслідок пригоди, водій отримав травми та був бригадою «швидкої медичної допомоги» терміново госпіталізований до Золотоніської центральної лікарні.
За допомогою інженерної техніки приватного підприємства, розсипаний ріпак було прибрано, а автомобіль знято із залізничних колій.
Рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які оперативно прибули на місце події, аби запобігти загоранню на місці події, змили паливо-мастильні матеріали, що розлилися з паливної системи автомобіля.
Дорожньо-транспортна пригода на русі потягів не позначилась, оскільки сталася на резервній колії.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області
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