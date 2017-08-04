На Черкащині вантажівка перекинулась на залізничному переїзді . ВІДЕО

На Черкащині вантажівка перекинулась на залізничному переїзді . ВІДЕО

15:00 04.08.2017

Об 11:40 на залізничному переїзді 860 км Одеської залізниці, внаслідок відмови гальм, перекинувся вантажний автомобіль ГАЗ-3309, що перевозив ріпак.

Внаслідок пригоди, водій отримав травми та був бригадою «швидкої медичної допомоги» терміново госпіталізований до Золотоніської центральної лікарні.

За допомогою інженерної техніки приватного підприємства, розсипаний ріпак було прибрано, а автомобіль знято із залізничних колій.

Рятувальники 8-ї Державної пожежно-рятувальної частини, які оперативно прибули на місце події, аби запобігти загоранню на місці події, змили паливо-мастильні матеріали, що розлилися з паливної системи автомобіля.

Дорожньо-транспортна пригода на русі потягів не позначилась, оскільки сталася на резервній колії.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Черкаській області

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