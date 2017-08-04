На Волині СБУ затримала працівника суду під час збуту наркотиків. ВІДЕО

Двох мешканців Ковеля, які збували на Волині психотропи «субутекс», затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою.

Правоохоронці затримали наркоділків, один з яких працює судовим розпорядником, під час збуту чергової партії наркомістких пігулок.

Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами прес-центру СБУ