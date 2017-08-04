На Волині СБУ затримала працівника суду під час збуту наркотиків. ВІДЕО
На Волині СБУ затримала працівника суду під час збуту наркотиків. ВІДЕО
Двох мешканців Ковеля, які збували на Волині психотропи «субутекс», затримала Служба безпеки України спільно з прокуратурою.
Правоохоронці затримали наркоділків, один з яких працює судовим розпорядником, під час збуту чергової партії наркомістких пігулок.
Вирішується питання повідомлення затриманим про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
За матеріалами прес-центру СБУ
|
04.08.2017 | 22:45
|
04.08.2017 | 22:30
|
04.08.2017 | 22:15
|
04.08.2017 | 21:45
|
04.08.2017 | 21:15
|
04.08.2017 | 20:45
|
04.08.2017 | 20:30
|
04.08.2017 | 20:15
|
04.08.2017 | 19:00
|
04.08.2017 | 15:00
|
04.08.2017 | 12:42
|
04.08.2017 | 11:23
|
04.08.2017 | 09:00
|
04.08.2017 | 07:20
|
04.08.2017 | 07:00
|
04.08.2017 | 06:45
-
- 1 з 819
- ››