Родичі потерпілих у київській ДТП вимагають справедливості. ВІДЕО

Два тижні минуло після ДТП на проспекті Науки в Києві. Тоді водій на легковику «Jaguar» збив двох пішоходів, а рідні потерпілих досі не знають, на якому етапі розслідування справи.

Де зараз водій «Jaguar» та чи пред’явили йому обвинувачення ніхто із родичів потерпілих теж не знає. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO