Родичі потерпілих у київській ДТП вимагають справедливості. ВІДЕО
Родичі потерпілих у київській ДТП вимагають справедливості. ВІДЕО
Два тижні минуло після ДТП на проспекті Науки в Києві. Тоді водій на легковику «Jaguar» збив двох пішоходів, а рідні потерпілих досі не знають, на якому етапі розслідування справи.
Де зараз водій «Jaguar» та чи пред’явили йому обвинувачення ніхто із родичів потерпілих теж не знає. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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