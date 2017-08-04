У Києві затримані троє, які жорстоко пограбували чоловіка. ВІДЕО
У Києві затримані троє, які жорстоко пограбували чоловіка. ВІДЕО
Насправді, щоб вийти на слід зловмисників правоохоронцям довелося попрацювати кілька місяців.
Все сталося ще на початку квітня…
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