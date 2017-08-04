У Львові просто під час руху загорівся новий трамвай «Електрон». ВІДЕО
У Львові просто під час руху загорівся новий трамвай «Електрон». ВІДЕО
Новий «Електрон» загорівся у центрі Львова.
Він якраз рухався по вулиці Івана Франка, аж раптом, обірвався струмоприймач. Той впав на бокове скло і розбив його. А потім, з невідомих причин, щось почало диміти і горіти під трамваєм.
Водій транспорту зреагував оперативно, пожежу загасив вогнегасником, який був у салоні.
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