У Львові просто під час руху загорівся новий трамвай «Електрон». ВІДЕО

Новий «Електрон» загорівся у центрі Львова.

Він якраз рухався по вулиці Івана Франка, аж раптом, обірвався струмоприймач. Той впав на бокове скло і розбив його. А потім, з невідомих причин, щось почало диміти і горіти під трамваєм.

Водій транспорту зреагував оперативно, пожежу загасив вогнегасником, який був у салоні.

Телеканал ЧП.INFO