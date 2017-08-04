В Одесі водій на «Жигулях» протаранив машину поліцейських. ВІДЕО

В Одесі водій на «Жигулях» протаранив машину поліцейських. ВІДЕО

21:45 04.08.2017

ДТП трапилася при в’їзді в місто неподалік ринку «Сьомий кілометр». Водій «Жигулів» разом із пасажиром їхали кудись у справах і ненароком влетіли у поліцейську машину. 

патрульні затримали винуватця аварії і доставили в лікарню для огляду. Пасажира госпіталізували. У нього травми куди серйозніші ніж у товариша, адже після зіткнення він сильно вдарився головою в лобове скло.

І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…

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