В Одесі водій на «Жигулях» протаранив машину поліцейських. ВІДЕО

ДТП трапилася при в’їзді в місто неподалік ринку «Сьомий кілометр». Водій «Жигулів» разом із пасажиром їхали кудись у справах і ненароком влетіли у поліцейську машину.

патрульні затримали винуватця аварії і доставили в лікарню для огляду. Пасажира госпіталізували. У нього травми куди серйозніші ніж у товариша, адже після зіткнення він сильно вдарився головою в лобове скло.

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Телеканал ЧП.INFO